شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از صادر نشدن پروانه کسب و مجوز آموزشگاه رانندگی در شهر و استان تهران در درگاه ملی مجوز‌ها گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار چندی پیش اعلام کرد: مشکل اتصال آموزشگاه‌های رانندگی به درگاه تخصصی پلیس راهور فراجا و سایر موانع در فرآیند صدور پروانه کسب برطرف و امکان صدور پروانه کسب این آمورشگاه‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شده است. به گفته ذبیح اله نجف پور، متقاضیان این مجوز با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌های کشور به نشانی اینترنتی mojavez.ir پس از مشاهده شرایط و تکمیل و بارگذاری مدارک اعلامی، برای ثبت درخواست پروانه خود اقدام نموده تا مجوز آنان پس از طی مراحل قانونی در مدت زمان تعیین شده صادر شود. در این حال صادر نشدن این مجوز برخی شهروندان را گله مند کرده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

دوماه است از درگاه ملی مجوز‌ها درخواست صدور مجوز آموزشگاه رانندگی کردم با توجه به اینکه تمام مدارکم را راهور تایید کرده و ماهی ۳۰ میلیون اجاره می دهم و چند وقت پیش هم موضوع تسهیل صدور مجوز آموزشگاه رانندگی از ۲۰:۳۰ پخش شد اما متاسفانه هنوز در شهر تهران و استان تهران بدون هیچ دلیلی مجوز صادر نمی‌کنند.