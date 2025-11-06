به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه استان‌ها افزود: سیاست دولت در تفویض اختیار به استانداران می‌تواند ضمن تسهیل فرآیند‌های اداری موجب رونق تولید و خدمات در شرایط خاص اقتصادی شود.

وی گفت: یکی از سیاست‌های دولت تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌هاست که می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، چابک سازی و بهبود خدمات اداری ایفا کند.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در جریان این سفر جلسه شورای اداری استان بوشهر برگزار خواهد شد و در آن موضوعاتی از جمله ساختار اداری دستگاه‌ها، خدمات الکترونیکی، سهمیه‌های استخدامی و چالش‌های موجود در تشکیلات اجرایی استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاءالدین رفیع‌زاده در ادامه به آزمون‌های استخدامی اشاره کرد و گفت: این آزمون‌ها به طورمعمول سالی دو مرتبه برگزار می‌شود؛ یکی در نیمه نخست سال انجام شد و آزمون دوم پیش از نوروز یا در ماه‌های ابتدایی سال آینده برگزار می‌شود که زمان دقیق آن به اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: سیاست دولت جلوگیری از جذب نیرو در ستاد‌ها و تمرکز بر تأمین نیروی انسانی در استان‌ها و شهرستان‌هایی است که با کمبود نیرو مواجه هستند و همچنین در چارچوب سیاست چابک‌سازی نظام اداری، ساماندهی نیرو‌های مازاد و هدایت آنها به واحد‌های مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این سفر‌ها تلاش می‌شود ضمن دیدار نزدیک با مدیران و مسئولان محلی، تصمیم‌های لازم برای رفع مسائل اداری و تحقق اهداف توسعه‌ای دولت در استان‌ها اتخاذ شود.