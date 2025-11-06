پخش زنده
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی گفت: با هدف جابهجایی مسافران ارومیهای در نخستین ساعات صبح، نخستین پرواز «شبخواب» در فرودگاه ارومیه فرود آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی در تشریح این خبر گفت: با هدف افزایش رضایت مسافران و در قالب طرحهای توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه، نخستین پرواز «شبخواب» در فرودگاه ارومیه فرود آمد.
عظیم طهماسبی افزود: در این طرح هر شب یک فروند هواپیما در فرودگاه ارومیه فرود میآید و ساعت ۶ صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز میکند.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی امکان انجام پروازهای صبحگاهی به تهران را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: مسافران اداری و کاری که نیازمند حضور زودهنگام در پایتخت هستند، از مزایای این طرح بهرهمند خواهند شد.