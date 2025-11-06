جزئیات واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به مازندران
خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران دو تا سه ماه آینده وارد استان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه تاسیس منطقه آزاد مطالبه دو دهه اخیر مازندرانیها بود، گفت: ساختار سازمان با معرفی هیات مدیره از خرداد ماه امسال شکل گرفت و فرایند تاسیس آغاز شد.
امین افقی ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری را از اهداف تاسیس منطقه آزاد مازندران اعلام کرد و افزود: فرایند راه اندازی منطقه آزاد مازندران با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس در مقایسه با سایر مناطق در حال تاسیس به سرعت پیش رفت.
او با بیان اینکه ساختارهای اداری، مالی، بودجهای، رویههای گمرکی و ثبت شرکت به سرعت انجام شد، ادامه داد: برای اعمال معافیتهای گمرکی نیاز به دسترسی به سامانههای گمرکی بود که این دسترسیها در دو بندر امیرآباد و نوشهر انجام شد.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران گفت: معافیتهای مالیاتی در چپکرود و بنادر نوشهر و امیرآباد اعمال و تجار و بازرگانان کشور از هفته آینده از این مزیتها گمرکی میتوانند استفاده کنند
واردات خودروها فعلا فقط صفر کیلومتر
امین افقی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد تکلیف دارد واردات خودرو به منطقه آزاد مازندران انجام شود، گفت: رویه اجرای این طرح در دو ماه اخیر و بعد از دریافت مجوزها آغاز شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران افزود: تولید پلاک اختصاصی منطقه آزاد مازندران آغاز شده و فضا برای فعالان حوزه خودرو نیز اختصاص یافته است.
او ادامه داد: بر اساس برنامه ریزیها خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران حداکثر دو تا سه ماه آینده وارد استان میشوند.
امین افقی در حال حاضر بر اساس دستورالعمل این خودروها باید صفر کیلومتر و زیر ۲۵۰۰ سی سی باشند، افزود: واردات خودرهای کارکرده فعلا ممنوع است، اما امکان دارد با تغییر دستورالعملها خودروهای کاکرده متناسب با قانون نیز وارد استان شوند.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران در خصوص منطقه تردد این خودروها در استان نیز گفت: در مناظق آزاد صرفا خودرو وارد و در محدودهها برای متقاضیان پلاک میشود.
او ادامه داد: منطقه تردد این خودروها با اختیاراتی که قانون به استاندار داده مشخص میشود که استانداری اعلام کرد خودروهای وارداتی میتوانند در همه مناطق مازندران تردد کنند.