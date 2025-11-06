به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لارستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی هنگام کنترل جاده به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این خصوص راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان لار در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.