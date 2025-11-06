مأموریت اصلی شبکه سلامت، بالا بردن سواد سلامت مردم، تبدیل دانش پزشکی به رفتار و باور‌های روزمره و گسترش فرهنگ خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌ها در میان جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا بهفر، قائم‌مقام شبکه سلامت، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به ضرورت شبکه‌های تخصصی گفت: شبکه‌های تخصصی مانند سلامت، پلی هستند میان رسانه و حوزه سلامت؛ مأموریت آنها ارتقای سواد سلامت در جامعه است.

وی افزود: سواد سلامت یکی از شاخص‌های مهم جهانی در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان است. بهفر تأکید کرد: دانش سلامت باید به رفتاری ماندگار و باور در زندگی مردم تبدیل شود. مثلاً فردی ممکن است بداند سیگار مضر است، اما همچنان سیگار بکشد، زمانی موفق هستیم که آگاهی مردم را به رفتار و باور تبدیل کنیم، در این صورت خودمراقبتی شکل می‌گیرد.

بهفر بیان کرد: شبکه سلامت برای دستیابی به این هدف، هم مخاطب عام و هم خاص را در نظر گرفته است که نود درصد برنامه‌ها برای مردم و ده درصد برای پزشکان و کادر درمان تولید می‌شود.

وی درباره ساختار محتوایی شبکه توضیح داد: سلامت چهار بعد دارد، جسم، روان، اجتماعی و معنوی. حدود ۳۰ درصد برنامه‌ها مربوط به سلامت جسم، ۲۰ درصد سلامت روان، ۱۰ درصد سلامت اجتماعی و ۵ درصد سلامت معنوی است. همچنین ۲۵ درصد دیگر به موضوعات مرتبط مانند محیط زیست، جمعیت، سالمندی و تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

قائم‌مقام شبکه سلامت درباره قالب‌های برنامه‌سازی گفت: سعی کرده‌ایم شبکه سلامت را مانند یک مجله تلویزیونی طراحی و از قالب‌های متنوع استفاده کنیم. قالب گفت‌وگومحور بیشترین سهم را دارد. از جمله برنامه‌های شاخص این شبکه می‌توان به «ضربان» (سلامت جسم و روان)، «مادر و کودک» (ویژه خانواده‌ها)، «کشیک سلامت» (چالش‌های نظام درمان و سیاست‌گذاری سلامت) و «پنجره جمعیت» (تحلیل مسائل جمعیتی) اشاره کرد.

بهفر همچنین از تولید محتوا برای افراد ناشنوا خبر داد و گفت: در برنامه‌های روزانه از زیرنویس استفاده می‌کنیم و در مناسبت‌ها مترجم ناشنوای حاضر داریم. فیلم‌های سینمایی نیز با زیرنویس هفتگی پخش می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نقش شورای سلامت سازمان صداوسیما گفت: از ابتدای تشکیل این شورا، تلاش شد محتوا‌های علمی و صحیح به مردم ارائه شود. به همین منظور برای هر برنامه یک تیم سردبیری تخصصی در نظر گرفته شده تا پیام‌ها و کارشناسان را بررسی و تأیید کنند. هدف این کار، انتشار محتوایی علمی، دقیق و اثرگذار برای ارتقای سلامت جامعه است.