امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تاکید ایران و پاکستان بر گسترش همکاری ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵- ۱۵:۴۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
۱۴۰۴-۰۸-۱۴
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۴۰۴-۰۸-۱۳
خبرهای مرتبط

قالیباف: پاکستان، دوستی برای تمام مواقع است

تاکید بر اجرای سریع توافقات ۱۲ سند همکاری با پاکستان

رئیس مجلس با کفیل ریاست جمهوری پاکستان دیدار کرد

برچسب ها: قالیباف ، رئیس مجلس ، پاکستان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 