سفیر کره جنوبی در ایران، با ابراز خرسندی از اقدامات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در صیانت از میراث گرانسنگ فرهنگی ایران، این تلاشها را شایسته تقدیر دانست و بر ضرورت توسعه تبادلات فرهنگی و گفتوگوهای سازنده میان دو کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «اینارو جونپیو کیم»، سفیر کرهجنوبی در ایران ضمن تمجید از اقدامات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در زمینه حفاظت، احیا و معرفی مواریث تاریخی و فرهنگی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران از پیشینهای کهن و فرهنگی ژرف برخوردار است و ما از اهتمام جدی وزارت میراثفرهنگی در حفظ این گنجینه ارزشمند، صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به نقش فرهنگ در تقویت روابط بینالمللی افزود: تبادل فرهنگی میان ملتها، نه تنها به درک متقابل و احترام متقابل یاری می کند، بلکه زمینهساز همکاریهای پایدار در حوزههای مختلف، بهویژه گردشگری، آموزش و صنایعدستی خواهد بود.
جونپیو کیم با ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاریهای فرهنگی و هنری میان ایران و کرهجنوبی، گفت : امیدوارم با استمرار تعاملات و گفتوگوهای سازنده، بستر لازم برای برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی، نمایشگاهها و نشستهای تخصصی فراهم شود تا دو ملت بیش از پیش با میراث و ارزشهای فرهنگی یکدیگر آشنا شوند.
سفیر کرهجنوبی همچنین نقش ایران را در منطقه بهعنوان یکی از کانونهای تمدن بشری برجسته دانست و تاکید کرد کشورش آماده همکاریهای گستردهتر در حوزه تبادل دانش و تجربه در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی است.
