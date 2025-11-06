۵ آموزشگاه خیری در شهر‌های یزد، اردکان و میبد با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نخستین طرح، مدرسه‌ی خیّرساز سکینه مرتاض بود که راه اندازی شد. این واحد آموزشی با زیربنای ۲۲۱۵ مترمربع در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع احداث شده و دارای ۱۵ کلاس درس مجهز است.

ساخت این مدرسه با همت و مشارکت خیّر محترم دکتر حاجب مرتاض انجام شده است.

همچنین مراسم افتتاح دو پروژه آموزشی خیری با مشارکت نیکوکاران و با حضور وزیر آموزش و پرورش، در شهرستان اردکان برگزار شد.

آموزشگاه خیری کارگر شریف با زیربنایی به مساحت دو هزار متر مربع و در زمینی به مساحت دو هزار و پانصد متر مربع احداث شده است.

این مجموعه شامل دوازده کلاس درس استاندارد برای پذیرش دانش‌آموزان است.

همچنین، آموزشگاه نسرین نصیری امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردکان افتتاح شد.

این پروژه آموزشی دارای زیربنایی به مساحت ۲۴۲۱ متر مربع و مساحتی بالغ بر چهار هزار متر مربع است که شامل دوازده کلاس درس است.

این افتتاح‌ها در راستای تعهد خیرین مدرسه‌ساز و حمایت دولت برای رفع کمبود فضای آموزشی در استان یزد صورت پذیرفته و گام مهمی در جهت بهبود کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان منطقه محسوب می‌شود.

همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به استان یزد، دو پروژه آموزشی با همت خیرین در شهرستان میبد افتتاح شد. مجتمع آموزشی امام حسین با ۳۷ کلاس درس در زیربنایی بالغ بر سه هزار و ششصد متر مربع و همچنین آموزشگاه جوادالائمه با ۶ کلاس درس، رسماً فعالیت خود را آغاز کردند تا گامی بزرگ در جهت رفع کمبود فضای آموزشی منطقه برداشته شود.نخستین طرحی که به بهره‌برداری رسید، مجتمع آموزشی امام حسین بود.

این پروژه عظیم آموزشی با زیربنایی معادل ۳۶۲۰ متر مربع و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع احداث شده است. این مجتمع مجهز به ۳۷ کلاس درس استاندارد است.

همچنین امروز آموزشگاه جوادالائمه در میبد افتتاح شد. این آموزشگاه با هدف پوشش نیاز‌های آموزشی، با زیربنایی به متراژ ۸۲۶ متر مربع و در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع ساخته شده و شامل ۶ کلاس درس برای دانش‌آموزان است.