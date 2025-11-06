دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و افغانستان در بازی های همبستگی اسلامی به تساوی ۲ به ۲ انجامید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال ایران در چارچوب رقابت‌های همبستگی اسلامی و در دومین دیدار خود امروز پنج شنبه ۱۵ آبان به مصاف افغانستان رفت و در پایان به تساوی ۲ - ۲ برابر حریف رضایت داد.

هر دو گل ایران در این بازی را مسعود یوسف به ثمر رساند.

تیم ایران در نیمه نخست خیلی زود توسط مسعود یوسف به گل رسید، در ادامه شاگردان شمسایی در چند صحنه دیگر هم موقعیت گل داشتند که استفاده نکردند. پس از آن افغانستان چند بار روی دروازه ایران موقعیت ایجاد کرد که راه به جایی نبرد، ولی گل اول حریف روی اشتباه بازیکنان ایران به ثمر رسید و مجتبی حسینی با یک بغل‌پا دروازه ایران را باز کرد. شاگردان وحید شمسایی در ادامه بازی را در دست گرفتند و باز هم توانستند توسط مسعود یوسف گل دوم را به ثمر برسانند تا نیمه اول با دبل شماره ۱۳ ایران به پایان برسد.

در نیمه دوم، مهدی نوروزی کاپیتان افغانستان روی یک ضربه خطا دروازه ایران را باز کرد تا کار را به تساوی کشیده شود.

در دیگر دیدار این گروه مغرب با نتیجه ۷ بر یک تاجیکستان را شکست داد تا قهرمان آفریقا به صدر جدول صعود کند. افغانستان با ۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و ملی پوشان ایران هم با ۲ امتیاز سوم هستند. تیم ملی افغانستان در دیدار نخست خود موفق شده بود با نتیجه ۹ بر ۵ تاجیکستان را شکست دهد. ایران هم در دیدار نخست برابر مغرب به نتیجه ۲ - ۲ رسیده بود.

شاگردان وحید شمسایی روز شنبه، ۱۷ آبان در آخرین بازی مرحله گروهی از ساعت ۱۴ به مصاف تاجیکستان خواهند رفت.