به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت ورزش‌های آبی منطقه آزاد کیش، گفت: در مرحله دوم در حدود ۴۰ شناگر در رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال و بیش از هفده سال با هم رقابت کردند.

بهرام سعادت گفت: شناگران مسافت یک، دو و سه کیلومتر متر را شنا کردند.

او با اشاره به اینکه لیگ‌های شنای آب‌های آزاد در سه مرحله برگزار می‌شوند، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه آزاد کیش مسابقات در شش مرحله برگزار می‌شوند.