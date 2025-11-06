پخش زنده
شناگران کیش در مرحله دوم لیگ شنای آبهای آزاد امروز با حضور ۹ تیم در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت ورزشهای آبی منطقه آزاد کیش، گفت: در مرحله دوم در حدود ۴۰ شناگر در ردههای سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال و بیش از هفده سال با هم رقابت کردند.
بهرام سعادت گفت: شناگران مسافت یک، دو و سه کیلومتر متر را شنا کردند.
او با اشاره به اینکه لیگهای شنای آبهای آزاد در سه مرحله برگزار میشوند، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه آزاد کیش مسابقات در شش مرحله برگزار میشوند.