در دو سالگی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور، رئیس سابق سازمان بنادر و دریانوردی می گوید: با وجود تدوین آئین‌نامه اجرایی ۴۴‌بندی و آغاز برخی طرح‌های کلیدی، از جمله توسعه بندر چابهار و شبکه ریلی آستارا–رشت، تکمیل «طرح جامع توسعه دریامحور» همچنان حلقه مفقوده تحقق سیاست‌های ابلاغی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با موضوع «سیاست‌های دریامحور؛ از ابلاغ تا اجرا» که با حضور علی‌اکبر صفایی رئیس سابق سازمان بنادر و کشتیرانی، شهراد کوکبی کارشناس اقتصاد دریامحور و مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (به‌صورت ارتباط تصویری از مرکز اهواز) برگزار شد، تازه‌ترین وضع اجرای سیاست‌های دریامحور کشور تشریح شد.

صفایی در پاسخ به پرسش مجری درباره علت کندی اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور دو سال پس از ابلاغ آنها توضیح داد:«مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری بیش از ۴۰۰ هزار متخصص حوزه دریا، طرح جامع توسعه دریامحور را تدوین کرد. پس از ابلاغ سیاست‌ها، دولت وقت بلافاصله آئین‌نامه اجرایی ۴۴‌بندی را تصویب و ابلاغ کرد و علاوه بر آن، وزارت راه و شهرسازی نیز در قالب برنامه “ایران‌راه” مجموعه‌ای از طرح های توسعه‌ای را تعریف کرد؛ بخشی از آنها نیز وارد فاز اجرایی شد.»

او مهم‌ترین طرح‌های آغازشده را توسعه بندر چابهار با سرمایه‌گذاری هندی‌ها، طراحی اولیه بندر بزرگ مکران به‌عنوان محور شرق راهبردی کشور، تکمیل اتصال ریلی آستارا–رشت با مشارکت روسیه و بهره‌برداری آزمایشی بخشی از مسیر بندر کاسپین تا رشت عنوان کرد.

صفایی افزود:«در دولت آقای پزشکیان نیز پیش‌نویس شرح خدمات طرح جامع توسعه دریامحور با همکاری سازمان بنادر و معاونت معماری و شهرسازی آماده شد، اما از ادامه فرآیند آن اطلاعی در دست نیست. آیین‌نامه اجرایی فعلی با طرح جامع متفاوت است؛ چون طرح جامع نگاه عمیق توسعه‌ای دارد و قرار است مبنای همه تصمیمات آینده باشد.»

او با اشاره به سابقه مطالعات ۲۰‌ساله در طرح مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) تأکید کرد: «در این طرح، نوار ساحلی کشور تا عمق ۲۰ کیلومتری کاملاً مطالعه شده است و ظرفیت ارزشمندی برای تصمیم‌سازی در اجرای سیاست‌های دریامحور دارد؛ اما لازم است طرح جامع توسعه دریامحور هرچه سریع‌تر نهایی و استفاده شود.»

صفایی با اشاره به چالش «به‌روزرسانی علمی مطالعات قدیمی» گفت:«مطابق موازین علمی، دستاورد مطالعات هر پنج سال باید بازنگری شود. حال که بیش از بیست سال از آغاز مطالعات دریایی گذشته، زمان آن است که همزمان با تدوین طرح جامع، بخشی از طرح های اثرگذار در حوزه اقتصاد دریا ــ از جمله نوسازی ناوگان، اسقاط کشتی‌ها، ساخت شناورهای جدید و تجهیز بنادر ــ با سرعت بیشتری اجرا شوند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد:«تحقق اقتصاد دریامحور نیازمند انتظار نیست؛ ما ظرفیت کارشناسی، تجربه و سرمایه کافی برای اقدام داریم. طرح جامع باید چارچوب باشد، اما نباید مانع اجرا و حرکت در طرح های بالفعل شود.»