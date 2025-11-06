خانه‌ شهید داود محمدزاده در سلماس محمل یادآوری دلاور مردیها و نماد ایثار و استقامت است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز در خانه‌ای بودیم که بوی ایثار و شهادت می‌دهد؛ خانه شهید داود محمدزاده، جوانی که در دفاع از وطن جان خود را فدای انقلاب کرد.

مادر شهید با افتخار از فرزندش گفت : در کلامش غرور و دلتنگی موج می‌زد؛ او از روز‌هایی صحبت می‌کرد که داود در قلب خانواده و جامعه‌ای بزرگتر نقش داشت.

پدر شهید نیز با یادآوری خاطرات، از ایستادگی و شجاعت داود در جبهه‌ها سخن گفت.

همرزم شهید داود، که از نزدیک او را در جبهه‌ها دیده بود، از دلیری‌های بی‌نظیرش گفت: داود محمدزاده، عضو بسیج سپاه، در سال ۱۳۶۰ به دنیا آمد و در سال ۱۳۸۶ در درگیری با عناصر ضدانقلاب در جهنم دره خوی به شهادت رسید.

خانه‌اش پر از یادگار‌هایی از یک دوران پرافتخار است که هنوز هم صدای فداکاری و ایثار از آن به گوش می‌رسد.

شهید داود محمدزاده، با شهادت خود درس بزرگی به همه ما داد: درسی از جان‌فشانی برای وطن، درس از ایمان و تعهد به آرمان‌های انقلاب. خانه‌اش، که امروز محل یادآوری این دلاوری‌ها است، همیشه نماد ایثار و فداکاری باقی خواهد ماند.

گزارش دارد...