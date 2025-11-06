فرمانده انتظامی رضوانشهر از توقیف ۲۸ موتورسیکلت به دلیل نداشتن و یا مخدوش بودن پلاک، حرکات نمایشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر گفت: با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان رضوانشهر برای برخورد قاطع با رانندگان متخلف وسایل نقلیه موتوری شامل موتورسیکلت و خودروی سواری، ۲۸ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلف‌های مختلف راکبان از جمله نداشتن و یا مخدوش بودن پلاک، حرکات نمایشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از تداوم اجرای این طرح در شهرستان خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مشکوک موتورسواران و رانندگان خودرو‌های سواری، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.