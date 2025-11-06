به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدعباس عراقچی در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استان همدان با اشاره به برگزاری یک همایش بین المللی با حضور فعالان اقتصادی استان‌های جنوب غربی و سفرای کشور‌های همسایه این استان‌ها در شیراز و دومین همایش در مشهد، گفت: همایش سوم در چابهار و همایش چهارم در تبریز یا ارومیه برگزار خواهد شد.

او همچنین با اشاره به برگزاری همایش بین المللی اقتصادی استان‌های غرب و شمال غرب کشور در همدان، بر ویژندسازی صنایع دستی، محصولات کشاورزی، گوهر سنگ‌ها و معادن استان همدان برای معرفی بهتر این محصولات در دنیا تأکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی، وزارت امورخارجه مسیر‌های اقتصادی را به روی فعالان اقتصادی باز و مشکلات این حوزه را رفع می‌کند، افزود: ۴ هزار هکتار زمین در اوگاندا، برای کشت سرزمینی به ایران واگذار شده است و در این کشور تا یک میلیون هکتار و در قزاقستان تا ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای کشت فرا سرزمینی ظرفیت وجود دارد.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، هم با اشاره به اینکه استان همدان در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی توانمندی‌های خوبی دارد، بر توجه بیش از پیش وزارت امور خارجه به استان تأکید کرد.

دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به رصد برنامه هفتم توسعه و نظارت مجلس بر اجرای صحیح این برنامه، گفت: مردمی شدن اقتصاد از مهمترین اولویت‌های این برنامه است.

حمیدرضا حاجی بابایی، کمبود نیروی کار را، از مهمترین مشکلات حوزه تولید کشور دانست و افزود: سنگ‌های معدنی استان، باید پس از فراوری صادر شود.

او همچنین از دولت خواست، در حوزه تولید و اقتصاد نقش نظارتی داشته باشد و با بخش خصوصی تولید رقابت نکند.

استاندار همدان هم گردشگری را در سند تحول استان، مهمترین محور در کنار آب و محیط زیست برشمرد و گفت: همه محور‌ها در یک زنجیره ارزش به زنجیره گردشگری وصل می‌شود.

حمید ملانوری شمسی، با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان در حوزه آی تی، فناوری‌ها و هوش مصنوعی، ابراز امیدواری کرد: با حمایت وزارت امور خارجه، سال آینده نمایشگاه بین المللی این حوزه در همدان برگزار شود.

برخی از فعالان اقتصادی استان همدان هم، تشکیل شورای اقتصادی، انتخاب رایزنان اقتصادی از بین فعالان بخش خصوصی، سوییچ ارز ریال به دیگر ارزها، بهبود دیپلماسی اقتصادی، رفع تعهد ارزی، مردمی شدن اقتصاد، کشاورزی فرا سرزمینی به ویژه در محصولات پر آب بر و رقابت نکردن دولت با تولیدکنندگان بخش خصوصی را خواستار شدند.