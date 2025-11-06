معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان درباره توسعه روابط و همکاری‌های دوجانبه و موضوع هسته‌ای گفتگو کرد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در خصوص ملاقات با قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان در یامی نوشت: در ادامه رایزنی با مقامات عربستان سعودی، امروز با آقای ولید الخریجی قائم مقام وزارت امور خارجه و نماینده این کشور در کمیته مشترک سه جانبه ایران، عربستان و چین دیدار کردم. در این دیدار، درخصوص توسعه روابط و همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، موضوعات منطقه‌ای و روند مذاکرات هسته‌ای گفتگو و تبادل نظر کردیم.