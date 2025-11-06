پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه از آغاز برنامهریزیها و آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اربعین ۱۴۰۵، در اولین جلسه این ستاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی امروز در اولین جلسه ستاد اربعین سال ۱۴۰۵ که با حضور علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در استانداری کرمانشاه برگزار شد افزود: در سلسله جلسات مختلفی که با فرمانداران استان داریم، علاوه بر مباحث مرتبط با اربعین و بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، انتخابات شوراها، موضوعات مربوط به مرز و تعاملات مرزی با کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با دستور رئیس ستاد مرکزی اربعین، عملیات اجرایی اربعین ۱۴۰۵ از امروز بطور رسمی آغاز شد و تلاش داریم با بررسی دقیق تجربههای امسال، مشکلات احتمالی را به حداقل برسانیم تا میزبانی مطلوبتری از زائران اباعبدالله الحسین (ع) داشته باشیم.
سلیمانی همچنین با اشاره به رویکرد دولت در تقویت دیپلماسی اقتصادی استانهای مرزی گفت: وزارت خارجه در مسیر توسعه همکاریهای مرزی پای کار آمده و با هماهنگی استاندار، بهزودی نمایندگی وزارت خارجه در کرمانشاه تقویت خواهد شد تا تعاملات تجاری و فرهنگی مرز خسروی توسعه یابد.