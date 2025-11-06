طرح پوشش جدید میان‌سرای مسجد جامع بسطام با هدف ارتقای هماهنگی سازه‌ای، حذف عناصر غیرمتناسب و صیانت از اصالت تاریخی این اثر ارزشمند، در کارگروه فنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست کارگروه فنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی کشور که با حضور مدیر کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، معاون میراث‌فرهنگی استان سمنان، مدیر پایگاه بسطام و جمعی از کارشناسان ذی‌ربط در تهران برگزار شد، طرح بازنگری در پوشش میان‌سرای مسجد جامع بسطام مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و پس از ارزیابی‌های فنی، تصمیم نهایی اتخاذ شد.

بر اساس مصوبه این کارگروه، طرح پوشش سبک، پورتابل، ثابت و چوبی جایگزین طرح پیشین شد تا ضمن حفظ هویت تاریخی، الزامات فنی و حفاظتی نیز رعایت شود.

مدیر کل پایگاه‌های ملی و جهانی در این نشست با تاکید بر اهمیت صیانت از اصالت کالبدی و منظر تاریخی مجموعه بسطام، گفت : در راستای حفظ اصالت معماری و هماهنگی بصری با ساختار تاریخی مسجد جامع بسطام، اجرای طرح سقف متحرک به دلیل ملاحظات میراثی مورد تأیید قرار نگرفت و در عوض، طرح پوشش سبک، پورتابل، ثابت و چوبی به عنوان گزینه‌ای سازگار با اقلیم منطقه و بافت تاریخی مجموعه به تصویب رسید.

فرهاد عزیزی با اشاره به ضرورت رعایت اصول علمی در اجرای طرح‌های حفاظتی افزود: در طرح جدید، رعایت الزامات فنی و حفاظتی از جمله تهویه طبیعی، عایق‌کاری مناسب، استفاده از اتصالات مقاوم، تعبیه بالشتک‌های ضربه‌گیر برای توزیع بار و در عین حال، حداقل مداخله در ساختار تاریخی بنا از اولویت‌های اجرایی محسوب می‌شود.

مدیرکل پایگاه‌ها همچنین با تاکید بر رویکرد کلان وزارت میراث‌فرهنگی در زمینه حذف مداخلات غیرضروری و بهره‌برداری پایدار از آثار تاریخی کشور گفت : پشتیبانی فنی، راهبردی و اعتباری لازم برای اجرای طرح‌ها و سیاست‌های حفاظتی در مجموعه ارزشمند و منحصر‌به‌فرد بسطام ، در دستور کار قرار دارد و تعامل مستمر میان نهاد‌های ذی‌ربط برای صیانت از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی این مجموعه تداوم خواهد داشت.

مجموعه تاریخی بسطام به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های میراث ملی کشور ، به‌واسطه ترکیب منحصربه‌فردی از آثار معماری اسلامی و سنت‌های بومی منطقه، جایگاهی ممتاز در تاریخ معماری ایران دارد و اجرای این طرح گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت حفاظتی و احیای اصالت تاریخی آن به شمار می‌رود.