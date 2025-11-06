برگزاری یادوراه شهدای طایفه دولتیاری در روستای آبدهگاه باشت
نخستین یادوراه و راهواره طایفهای شهدای والامقام طایفه دولتیاری در روستای آبدهگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس، اقشارمختلف مردم شهید پرور و ولایت مدار شهرستان باشت و به همت طایفه دولتیاری و همکاری پایگاه شهیدجهان آراء نخستین یادواره و راهواره ۱۶ شهید والامقام طایفه دولتیاری در مدرسه شهدای روستای آبدهگاه در بخش مرکزی شهرستان باشت برگزار شد. سردار شهابیفر از یادگاران و فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم گفت: اگر امروز احساس عزت، غرور و بالندگی داریم، به برکت خون پاک شهیدانی است که برای دفاع از آرمانهای الهی قدم برداشتند و زیباترین تابلوهای ایثار را خلق کردند و هیچ مقامی بالاتر از مقام شهادت نیست و این افتخار، نصیب بندگان مخلص خدا شده است. سردار شهابیفر افزود: مادران با شیر پاک خود، فرزندانی تربیت کردند که مایه افتخار کشور شدند و با تربیت فرزندان خود، چراغ مقاومت را زنده نگه داشتهاند. وی ضمن تجلیل از برگزار کنندگان این یادواره اضافه کرد: مردم انقلابی مؤمن وهمیشه در صحنه شهرستان باشت از گذشته تا به امروز ولایتمدار و وفادار به آرمانهای شهدا بودهاند و با تقدیم سرداران شهید و رزمندگان سرافراز، نام دیار خود را ماندگار کرده و زنده نگهداشتهاند. سردار شهابی فر با اشاره به سلحشوری قوم لر در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی ادامه داد: قوم لر در همه صحنههای انقلاب پیشتاز دفاع از ارزشها بوده و سرداران بزرگی را تقدیم میهن کرده است؛ مردمی که همیشه پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند. وی با بیان اینکه تجربه ۸ سال دفاع مقدس نشان داد هر زمان مردم با رهبری همدل باشند، هیچ قدرتی توان مقابله با ایران اسلامی را ندارد افزود: مدیریت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، ایران را از بحرانهای بزرگ عبور داده و ملت را در عرصههای منطقهای سربلند کرده است. شهابیفر با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا گفت: یادوارههای شهدا فرصتی برای انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت به نسل جوان است و باید با استمرار این حرکتهای معنوی، راه شهیدان را زنده نگه داریم و در مسیر وحدت ملی و تبعیت از ولایت گام برداریم. سرگرد پاسدار بهروزی فرمانده حوزه محمدرسول الله باشت هم در این آئین گفت: برگزاری یادواره شهدا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی حماسهها و فداکاریهای شهیدان به نسل بعد از جنگ و فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار وشهادت به نسل جوان و نوجوان و همچنین تجلیل از خانواده شهداست.
طایفه دولتیاری در شهرستان باشت ۱۶ شهید والامقام تقدیم نظام و انقلاب کرده اسلامی کرده است.
