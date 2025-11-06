مدیرکل محیطزیست آذربایجان شرقی:
دریاچه ارومیه نشانه بحران بزرگتر است
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی گفت:دریاچه ارومیه تنها یک بحران محلی نیست بلکه زنگ خطری برای آینده زیستمحیطی کشور و بحران بزرگتری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
محمدحسین حسن زاده در نشست علمی تاملاتی پیرامون بحرانهای زیستمحیطی در تبریز اظهار کرد: وضعیت دریاچه ارومیه یک مسئله محلی نیست بلکه بحرانی است که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک گستردهای خواهد داشت امروز اگر پیشگیری، جبران و بازسازی انجام نشود فردا دیر است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان شرقی در کشور افزود: استان ما در ۲ بعد صنعت و طبیعت از مناطق بیهمتای ایران بوده و بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی فعال و در کنار آن زیستبومهایی مانند دریاچه ارومیه، جنگلهای ارسباران، مناطق حفاظتشده و زیستگاههای ارزشمند جانوری ثروتهای حیاتی و بخشی از هویت سرزمینی ما هستند.
حسنزاده تاکید کرد: محیطزیست ابزار نیست بلکه بستر زندگی ما است و زمین فقط محل سکونت انسان نیست، بلکه خانه میلیونها گونه زنده دیگر است، ما مالک طبیعت نیستیم، امانتدار آن هستیم و موظفیم این امانت را سالم به نسلهای آینده تحویل دهیم.
وی ادامه داد: آلودگی هوا، نابودی تنوع زیستی، بحران آب و تغییر اقلیم نتیجه انتخابهای امروز ما است. محیطزیست آینه رفتار انسان است؛ اگر طبیعت آسیب ببیند، زندگی انسان آسیب میبیند. پایداری به معنای حفظ تعادل میان توسعه و بقای زمین است.
وی با اشاره به آینده دریاچه ارومیه گفت: خشکی این دریاچه، اکوسیستم منطقه را دگرگون میکند و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی مهاجرتی به دنبال دارد. مقابله با این وضعیت نیازمند دانش، برنامه و همکاری بینبخشی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی افزود: بحرانهای امروز محصول غفلتهای دیروز است و اگر همین روند ادامه پیدا کند، فردا دیر خواهد بود بنابراین باید فرهنگ عمومی حفاظت از محیطزیست تقویت شود و توسعه با پایداری همراه باشد. احترام به طبیعت، احترام به انسان است.