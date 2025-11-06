به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران امروز در بازدید میدانی از طرح عمرانی میدان فتح و محور ارتباطی یادگار امام – جی، ضمن قدردانی از تلاش مهندسان و نیرو‌های اجرایی، روند پیشرفت این طرح را مثبت و امیدبخش ارزیابی کرد و از تسریع عملیات برای بهره‌برداری نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد.

در این بازدید که با حضور مدیران فنی و عمرانی شهرداری تهران و نمایندگان قرارگاه خاتم‌الانبیاء برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بخش‌های مختلف طرح، از جمله محور‌های ارتباطی منتهی به بزرگراه فتح، چپ‌گرد میدان آزادی و محدوده پادگان جی بازدید کرد و با توضیحات مهندسان مستقر در محل، در جریان جزئیات فنی و موانع اجرایی طرح قرار گرفت.

چمران در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در گره‌گشایی از ترافیک سنگین غرب تهران گفت: اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح، حلقه‌ای حیاتی در تکمیل شبکه عبوری غرب تهران است.

وی افزود: میدان فتح و محور جی از طرح‌های کلیدی شهر تهران است که بخش مهمی از اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح را تشکیل می‌دهد و خوشبختانه با تلاش مهندسان و همکاری نهاد‌های مختلف، بخش عمده مسیر آماده بهره‌برداری شده است.

وی گفت: مسیر عبور از خیابان آیت‌الله سعیدی به سمت میدان آزادی و چپ‌گرد آن، اکنون به صورت عملیاتی فعال شده و حرکت خودرو‌ها در این بخش به خوبی انجام می‌شود، اما ادامه مسیر و بخش‌های داخلی پادگان جی نیازمند همت و پیگیری بیشتر است تا در کوتاه‌ترین زمان تکمیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیچیدگی‌های فنی طرح و حجم هماهنگی‌های بین‌دستگاهی خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از این طرح به علت وجود معارض‌هایی مانند کانال فیروزآبادی، کانال قلقلی، کابل‌های فشار قوی برق و اختلاف تراز در مسیر، از سخت‌ترین مراحل اجرایی برخوردار بوده است، اما با تلاش گروه‌های مهندسی و هم‌ترازی این خطوط، موانع عمده رفع شده است.

وی گفت: اجرای چنین عملیات‌هایی در بستر فعال شهری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت چندجانبه است که خوشبختانه با همکاری ارتش، نیروی زمینی، وزارت دفاع و وزارت آموزش‌وپرورش، بسیاری از چالش‌ها برطرف شده و هماهنگی‌ها به ثمر نشسته است.

چمران تأکید کرد: این طرح نه‌تنها موجب تسهیل رفت‌وآمد در محور‌های غربی تهران خواهد شد، بلکه با تکمیل ادامه آن تا بزرگراه شهید بروجردی و جاده ساوه، نقشی اساسی در شبکه عبوری شهر ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از صبوری شهروندان منطقه جی گفت: میدان جی بیش از یک سال است که به دلیل عملیات عمرانی بسته شده و این امر مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، اما پس از بهره‌برداری و بازگشایی مسیر، رفاه و سهولت تردد حاصل از اجرای این طرح، رنج این دوران را جبران خواهد کرد.