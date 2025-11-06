پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از طرح بزرگ میدان فتح، اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح را یکی از حیاتیترین حلقههای شبکه عبوری غرب تهران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران امروز در بازدید میدانی از طرح عمرانی میدان فتح و محور ارتباطی یادگار امام – جی، ضمن قدردانی از تلاش مهندسان و نیروهای اجرایی، روند پیشرفت این طرح را مثبت و امیدبخش ارزیابی کرد و از تسریع عملیات برای بهرهبرداری نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد.
در این بازدید که با حضور مدیران فنی و عمرانی شهرداری تهران و نمایندگان قرارگاه خاتمالانبیاء برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بخشهای مختلف طرح، از جمله محورهای ارتباطی منتهی به بزرگراه فتح، چپگرد میدان آزادی و محدوده پادگان جی بازدید کرد و با توضیحات مهندسان مستقر در محل، در جریان جزئیات فنی و موانع اجرایی طرح قرار گرفت.
چمران در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در گرهگشایی از ترافیک سنگین غرب تهران گفت: اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح، حلقهای حیاتی در تکمیل شبکه عبوری غرب تهران است.
وی افزود: میدان فتح و محور جی از طرحهای کلیدی شهر تهران است که بخش مهمی از اتصال بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح را تشکیل میدهد و خوشبختانه با تلاش مهندسان و همکاری نهادهای مختلف، بخش عمده مسیر آماده بهرهبرداری شده است.
وی گفت: مسیر عبور از خیابان آیتالله سعیدی به سمت میدان آزادی و چپگرد آن، اکنون به صورت عملیاتی فعال شده و حرکت خودروها در این بخش به خوبی انجام میشود، اما ادامه مسیر و بخشهای داخلی پادگان جی نیازمند همت و پیگیری بیشتر است تا در کوتاهترین زمان تکمیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیچیدگیهای فنی طرح و حجم هماهنگیهای بیندستگاهی خاطرنشان کرد: بخشهایی از این طرح به علت وجود معارضهایی مانند کانال فیروزآبادی، کانال قلقلی، کابلهای فشار قوی برق و اختلاف تراز در مسیر، از سختترین مراحل اجرایی برخوردار بوده است، اما با تلاش گروههای مهندسی و همترازی این خطوط، موانع عمده رفع شده است.
وی گفت: اجرای چنین عملیاتهایی در بستر فعال شهری نیازمند برنامهریزی دقیق و مشارکت چندجانبه است که خوشبختانه با همکاری ارتش، نیروی زمینی، وزارت دفاع و وزارت آموزشوپرورش، بسیاری از چالشها برطرف شده و هماهنگیها به ثمر نشسته است.
چمران تأکید کرد: این طرح نهتنها موجب تسهیل رفتوآمد در محورهای غربی تهران خواهد شد، بلکه با تکمیل ادامه آن تا بزرگراه شهید بروجردی و جاده ساوه، نقشی اساسی در شبکه عبوری شهر ایفا میکند.
وی ضمن قدردانی از صبوری شهروندان منطقه جی گفت: میدان جی بیش از یک سال است که به دلیل عملیات عمرانی بسته شده و این امر مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، اما پس از بهرهبرداری و بازگشایی مسیر، رفاه و سهولت تردد حاصل از اجرای این طرح، رنج این دوران را جبران خواهد کرد.