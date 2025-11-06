پخش زنده
استاندار تهران با تأکید بر مدیریت پایدار شهری و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز گفت: شوراهای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را بهدرستی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان، در جلسه تخصصی با شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان بهارستان گفت: بهارستان از جمله شهرستانهای پرتراکم استان است که به دلیل جمعیت بالا، از نظر سرانههای درمانی، بهداشتی و آموزشی با کمبودهایی مواجه است و باید جبران شود.
معتمدیان با اشاره به راهبرد اصلی مدیریت استان افزود: پدیدههای زیستمحیطی و برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از جمله چالشهای مهم استان تهران است که نیاز به برنامهریزی دقیق دارد و شهرداریها و دهیاریها باید به سمت جایگزینی منابع پایدار درآمدی حرکت کنند و وابستگی به درآمدهای ناشی از ماده ۱۰۰ و ۹۹ را کاهش دهند.
استاندار تهران تأکید کرد: شهرداریها باید از ساختوسازهای غیرمجاز بهطور جدی جلوگیری کنند و شوراهای اسلامی نیز وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را بهدرستی انجام دهند؛ شأن شورا، نظارت است نه اجرا.
وی با اشاره به لزوم اصلاح نگاه در مدیریت شهری در تکمیل طرحهای نیمهتمام و پرهیز از آغاز طرحهای جدید بدون تأمین اعتبار گفت: یکی از مسیرهای مؤثر توسعه شهری، بازآفرینی بافتهای فرسوده است که باید در دستور کار شهرداریها قرار گیرد.
استاندار تهران همچنین بر مولد بودن روستاها تأکید کرد و افزود: روستاهای استان باید به سمت تولید و خودکفایی حرکت کنند و صرفاً مصرفکننده خدمات نباشند.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، چالش اصلی استان تهران را حوزه حملونقل دانست و گفت: باید ظرفیتهای حملونقل عمومی در استان و شهرستان بهارستان افزایش یابد تا بخشی از مشکلات ساختاری در این زمینه برطرف شود.