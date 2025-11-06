پخش زنده
امروز: -
بانوی داور فوتسال کشورمان گفت: امیدواریم بتوانیم قضاوتهای خوبی در بازیهای همبستگی اسلامی به اجرا بگذاریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا رحیمی داور بین المللی فوتسال ایران در حاشیه مسابقات همبستگی اسلامی گفت: نخستین بار است که به عنوان نماینده فوتسال ایران در مسابقات همبستگی اسلامی حضور داریم، ما به دنبال عملکرد خوب در این مسابقات هستیم.
وی افزود: بازیهای همبستگی اسلامی هر چهار سال یکبار برگزار میشود و این اولین بار است که از داوران ایرانی در این مسابقات استفاده میکنند، من و همکارم آقای حفیظی امیدواریم که بتوانیم قضاوتهای خوبی در این مسابقات به اجرا بگذاریم.
بانوی داوری ایران در ادامه گفت: بازی بعدی داور سوم هستم و بازی چهارم هم بعنوان وقت نگه دار حضور دارم و امیدوارم بتوانم بزودی در زمین مسابقه هم سوت بزنم.
رحیمی در پایان اشاره کرد: برای تماشای بازی تیم ملی فوتسال کشورم به اینجا آمدهایم و امیدوارم در پایان این مسابقات قهرمان شویم.