بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با حضور رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با برشمردن ظرفیتها و مزیتهای استان بوشهر اظهار کرد: تولید بیش از ۷۰ درصد گاز کشور و بیش از ۵۳ درصد تولیدات پتروشیمی و همچنین صادرات ۹۰ درصد نفت خام کشور نشان دهنده جایگاه اقتصادی استان بوشهر است.
وی افزود: علاوه بر صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی، استان بوشهر در حوزه کشاورزی، آبزیپروری، تجارت دریاپایه و صنایع وابسته نیز جایگاه ویژهای در کشور دارد و سهم ۶ درصد تولید ناخالص داخلی نیز به این استان تعلق دارد.
استاندار بوشهر بیان کرد: بهبود معیشت مردم و جلب رضایت خاطر شهروندان از رویکردهای دولت چهاردهم است که یکی از مهمترین مؤلفههای تحقق این هدف، ارتقای شاخصهای خدماترسانی در جامعه است.
زارع با بیان اینکه مردم اصلیترین سرمایه ما هستند و رضایتمندی آنها لازم و ضروری است، عنوان کرد: با تاسی از مشی دکتر پزشکیان رئیسجمهور، تکریم مردم، سعه صدر و حسن خلق و شنیدن دغدغههای مردم مورد تاکید قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع وفاق، رویکرد محوری دولت چهاردهم در مدیریت امور داخلی به شمار میرود و مبتنی بر این راهبرد است که میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
استاندار بوشهر خواستار همافزایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان برای رفع مشکلات و دغدغههای مردم در نقاط مختلف استان شد.
زارع تاکید کرد: استان بوشهر با پشتوانه علمی، صنعتی و فناورانه خود، آمادگی دارد تا نخستین پایلوت ملی حکمرانی داده، آموزش مدیران هوشمند و ارزیابی بلوغ دولت دیجیتال باشد.
استاندار بوشهر یادآور شد: توجه به آموزش مستمر و بهروزرسانی دانش و اطلاعات کارکنان دستگاههای اجرایی از موضوعهای مورد تاکید اینجانب بوده که طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام شده است.
زارع افزود: این آموزشهای تخصصی و مهارتی باید استمرار داشته باشد تا کیفیت خدماترسانی به مردم ارتقا یابد.