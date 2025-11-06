پخش زنده
بحران بی آبی سالهاست که در هرمزگان از مرز هشدار فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بحران بی آبی سالهاست که در هرمزگان از مرز هشدار فراتر رفته و سد شمیل و نیان به بیابانی خشک تبدیل شدهاند، جایی که به وضوح عمق فاجعه را نشان میدهد.
البته وضعیت سایر سدهای استان هم چندان مناسب نیست.
حالا با این شرایط چارهای جز برداشت بی رویه از چاهها و منابع زیر زمینی نیست.
البته حفر چاه هم یک راهکار موقتی است چرا که به بحران بی آبی دامن میزند و نتیجه آن پایین رفتن سطح ابهای زیر زمینی و نابودی منابع استراتژیک آینده است.
طرحی که هم اکنون در حاجی آباد با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
دستها رو به اسمان است تا با بارش رحمت الهی زمین تشنه هرمزگان جانی دیگر بگیرد.