اولین پیش رویداد پنجمین جشنواره سراسری شعر بوتراب به همت دانشگاه آزاد اسلامی لرستان در سلسله برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ضرغام علی مدد، مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری شعر بوتراب با اشاره به کسب جایگاه چهارم کشوری لرستان در سالهای گذشته گفت: اولین پیش رویداد این جشنواره با حضور شاعران و به همت دانشگاه آزاد اسلامی لرستان در سلسله برگزارشد.
وی افزود: تا قبل از برگزاری مرحلهی استانی، پیش رویداد این جشنواره در دیگر شهرستانهای استان نیز برگزار خواهد شد.
پنجمین جشنواره سراسری شعر بوتراب در دو بخش شعر و دلنوشته برگزار میشود که بخش دلنوشته مختص دانش آموزان و بخش شعر مختص علاقهمندان و ادبا و ارادتمندان به اهلبیت است.
در حاشیه این مراسم به پاسداشت نیم قرن تلاش از رضا حسنوند، شاعر الشتری متخلص به شوریده لرستانی نیز تجلیل شد.