شهروند خبرنگار امروز به گلایه اهالی روستای طَورِه ا شهرستان شوط از عدم اتمام مدرسه تازه تاسیس این روستا اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ گزارش ارسالی از شهروند خبرنگار ما به روستای طَورِه از توابع شهرستان شوط اختصاص دارد. یکی از اهالی این روستا از اتمام مدرسه تازه تاسیس در این روستا خبر داده و از کندی اقدامات پایانی اون برای استفاده دانش آموزان از فضای آموزشی جدید ایجاد شده گلایه کرده است.

صدای شهروند خبرنگار و پاسخ آقای بابازاده فرماندار شهرستان شوط رامی شنویم.