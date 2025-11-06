پخش زنده
نمایشگاه توانمندیهای مددجویان کمیته امداد در مهاباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نمایشگاه توانمندیهای مددجویان کمیته امداد امام خمینی فرصتی برای حمایت از مشاغل خانگی کمکی برای توانمندی و کارآفرینی مددجویان است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: در این نمایشگاه ۶۰ نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، تولیدات و دستاوردهای خود را در ۴۰ غرفه به نمایش گذاشتهاند.
احمد نوذری افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، حمایت از کسبوکارهای خرد و ایجاد زمینه بازاریابی برای محصولات تولیدی مددجویان است.
نوذری اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز دایر خواهد بود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.