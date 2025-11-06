به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نمایشگاه توانمندی‌های مددجویان کمیته امداد امام خمینی فرصتی برای حمایت از مشاغل خانگی کمکی برای توانمندی و کارآفرینی مددجویان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: در این نمایشگاه ۶۰ نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، تولیدات و دستاورد‌های خود را در ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

احمد نوذری افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و ایجاد زمینه بازاریابی برای محصولات تولیدی مددجویان است.

نوذری اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز دایر خواهد بود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.