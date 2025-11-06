به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، طبیعت کوهستانی، جنگل‌های انبوه بلوط و صد‌ها آبشار و رودخانه خروشان باعث شده تا پائیز لرستان به فصل تماشایی رنگ‌ها تبدیل شود.

یکی از مناطقی که در همه ایام سال به ویژه در پائیز، پذیرای گردشگران و طبیعت دوستان است، منطقه و مسیر رودخانه کاکارضا در شهرستان سلسله است.

منطقه کاکارضا و مسیر پرپیچ‌و‌خم کنار رودخانه با مسیر دسترسی مناسب، فرصتی مناسب برای گذراندن و ثبت لحظه‌های مفرح و خاطره انگیز است.

منطقه گردشگری کاکاکرضا در ۲۸ کیلومتری خرم آباد و ۱۵ کیلومتری شهر الشتر قرار دارد.