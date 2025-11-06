به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال و از گروه دوم این رقابت‌ها، تیم چوکا تالش عصر امروز در ورزشگاه پوریای ولی تالش میزبان تیم شایان دیزل فارس بود که چوکایی‌ها با یک گل میهمان خود را شکست دادند.

همچنین از گروه اول این رقابت‌ها و از ساعت ۱۵:۰۰ فردا دو تیم سپیدرود رشت و شهرداری ماهشهر در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم خواهند رفت.تیم بندرآستارا دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها هم از ساعت ۱۶:۰۰ فردا در اهواز به مصاف فولاد ب خوزستان می‌رود.