سرپرست پلیس راه انتظامی استان از توقیف و انتقال ۵۱ دستگاه خودرو به پارکینگ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یداله نادری اعلام کرد: با هدف اجرای طرح برخورد با ناهنجاریهای ترافیکی و حفظ نظم و ایمنی در محورهای مواصلاتی استان، در ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف ترافیکی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
وی هدف اصلی پلیس از اجرای این طرح را کاهش حوادث رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیک برای رانندگان عنوان کرد و افزود: تخلفاتی همچون سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی، سبقتهای نابجا، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و انجام رفتارهای پرخطر از جمله مواردی است که منجر به توقیف این خودروها شده است.
سرهنگ نادری با تأکید بر اینکه نظارتهای میدانی و دوربینی پلیس راه در محورهای پرتردد استان بهصورت شبانهروزی ادامه دارد، گفت: برخورد قانونی با متخلفان بدون اغماض انجام خواهد شد.