به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۵۲ هزار و ۴۲۳ تن بود رشد حدود ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

از شمش آلومینیوم تولید شده در ۷ ماهه ۱۴۰۴ شرکت‌های آلومینیوم جنوب با ۱۴۶ هزار و ۲۷۷ تن، ایرالکو با ۹۹ هزار و ۳۸۹ تن، المهدی با ۸۹ هزار و ۹۱۷ تن و آلومینای ایران با ۱۸ هزار و ۱۱۷ تن سهم داشتند.

شرکت آلومینای ایران نیز از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال، ۱۳۳ هزار و ۴۸۳ تن پودر آلومینا، ۲۲۱ هزار و ۲۴۴ تن هیدرات آلومینیوم و ۵۷۰ هزار و ۱۱۹ تن بوکسیت تولید کرده است.

تداوم رشد تولید در زنجیره آلومینیوم، نشان‌دهنده پایداری تأمین مواد اولیه و بهبود بهره‌وری در صنایع پایین‌دستی این بخش است.