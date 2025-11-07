پخش زنده
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان مهر ۱۴۰۴ به ۳۵۳ هزار و ۷۰۰ تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۵۲ هزار و ۴۲۳ تن بود رشد حدود ۰.۴ درصدی را نشان میدهد.
از شمش آلومینیوم تولید شده در ۷ ماهه ۱۴۰۴ شرکتهای آلومینیوم جنوب با ۱۴۶ هزار و ۲۷۷ تن، ایرالکو با ۹۹ هزار و ۳۸۹ تن، المهدی با ۸۹ هزار و ۹۱۷ تن و آلومینای ایران با ۱۸ هزار و ۱۱۷ تن سهم داشتند.
شرکت آلومینای ایران نیز از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال، ۱۳۳ هزار و ۴۸۳ تن پودر آلومینا، ۲۲۱ هزار و ۲۴۴ تن هیدرات آلومینیوم و ۵۷۰ هزار و ۱۱۹ تن بوکسیت تولید کرده است.
تداوم رشد تولید در زنجیره آلومینیوم، نشاندهنده پایداری تأمین مواد اولیه و بهبود بهرهوری در صنایع پاییندستی این بخش است.