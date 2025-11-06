

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی اسلامی پیگیری شد.

رامین احمدزاده در وزن ۸۱- با نماینده عربستان مبارزه کرد و توانست وی را در کمتر از ۲ دقیقه ضربه فنی کند، او در دومین مبارزه حریف قرقیزستانی را به فاصله کمتر از یک دقیقه شکست داد.

احمدزاده سپس با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و دشوار باخت و در آخرین مبارزه خود به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با پیروزی در این مسابقه به مدال طلا دست یافت.

در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مسابقات کوراش بازی‌های همبستگی اسلامی، مجید وحید بریمانلو پس از کسب دو برد به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و ضربه فنی شد. ک و به نشان نقره رسید. نماینده ازبکستان قهرمان شد کوراش کاران قرقیزستان و عربستان بطور مشترک سوم شدند.

دنیا آقایی ملی پوش کوراش بانوان کشورمان، در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی رسید. نماینده ازبکستان به مدال طلا دست یافت و دو ورزشکار لبنان و تاجیکستان به مدال برنز مشترک رسیدند.

طاهره آذرپیوند نماینده ایران در وزن ۵۷ - در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده پاکستان رفت و در ۱۱ ثانیه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد، اما دومین مسابقه خود را مقابل حریفی از قرقیزستان برگزار کرد و در پایان شکست خورد. او پس از شکست به نماینده قزقیزستان به مصاف ورزشکاری از ازبکستان رفت و در این مسابقه با تساوی ۲-۲ به علت کسب امتیاز آخر به پیروزی رسید.