برنامه شهیدانه در پهندر دودانگه
چهارمین برنامه شهیدانه با هدف معرفی و زنده نگهداشتن راه شهدا در روستای پهندر دودانگه ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
برنامه شهیدانه دعوت، اقدامی مردمی و خودجوش است که در راستای پاسداشت مقام شهدا هر دو هفته یک بار در یکی از روستاهای دودانگه شهرستان ساری با یاد و خاطره شهید همان روستا برگزار میشود.
چهارمین برنامه شهیدانه دعوت با تدابیر فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج برادران و خواهران دودانگه ساری و همت بسیجیان مسجد روستای پهندر این مراسم با حضور خانوادههای معزز شهدای دفاع مقدس و خانواده ۴ شهید نخبه و هستهای تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی در جوار گلزار شهید باباعلی کوهزادی هیکوئی برگزار شد.
شهیدان باباعلی کوهزادی هیکوئی، نجاتعلی نوذری، احمد علی خورشیدی و حسین خورشیدی چهار شهید روستای پهندر دودانگه ساری در دوران دفاع مقدس هستند.