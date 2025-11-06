

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه شهیدانه دعوت، اقدامی مردمی و خودجوش است که در راستای پاسداشت مقام شهدا هر دو هفته یک بار در یکی از روستا‌های دودانگه شهرستان ساری با یاد و خاطره شهید همان روستا برگزار می‌شود.

چهارمین برنامه شهیدانه دعوت با تدابیر فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج برادران و خواهران دودانگه ساری و همت بسیجیان مسجد روستای پهندر این مراسم با حضور خانواده‌های معزز شهدای دفاع مقدس و خانواده ۴ شهید نخبه و هسته‌ای تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی در جوار گلزار شهید باباعلی کوهزادی هیکوئی برگزار شد.



