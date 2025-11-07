خوردن آب سرد مضرات فراوانی دارد و باعث مشکلاتی در سیستم بدنی افراد می‌شود و حتی در مواقعی باعث مرگ فرد نیز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️همانطور که می‌دانید آب مایه حیات است و نبودنش زندگی را تا سر حد مرگ خواهد برد. با توجه به این که نوشیدن ۸ لیوان آب در طول روز ضروری است باید بدانید که نوشیدن آب و دمای آن نیز اهمیت دارد.

چرا نباید از آب سرد استفاده کرد و مضرات آن چیست؟

آب سرد هضم را در بدن با مشکل رو‌به‌رو می‌کند: یکی از دلایل مهم برای منع کردن خوردن آب سرد این است که هضم را در بدن تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا نوشیدن آب خنک و همچنین نوشیدن‌های سرد عروق خونی را منقبض کرده و باعث اختلال در گردش خون در رگ‌ها می‌شود همچنین مانع از جذب مواد مغذی در هنگام گوارش مواد غذایی می‌شود، زیرا بدن در هنگام هضم است بعد به طور ناگهانی آب سرد وارد بدن شده و بدن باید به سراغ تعدیل و پایین آوردن دمای آن برود و برای این امر و تنظیم دمای آب باید کلی انرژی مصرف کرد. پس توصیه می‌شود که از آب سرد استفاده نکنید.

چراورزشکاران نباید بعد از ورزش آب سرد بنوشند؟

یکی از مضرات نوشیدن آب سرد در ورزشکاران، ایجاد شوک به بدن می‌باشد. ورزشکاران و شاید مردم بعد از فعالیت‌های زیاد و ورزش برای اینکه بدن خود را خنک کنند و تشنگی شان را رفع کنند آب سرد بنوشند. این یک کار اشتباه است، زیرا بدن شما بعد از ورزش و فعالیت گرم بوده و باید از آب گرم استفاده کنید. وقتی از آب خنک استفاده می‌کنید اختلاف دما ایجاد می‌شود و بر فرآیند گوارش بدن شما تاثیر می‌گذارد و حتی ممکن است به درد معده دچار شوید.

عمده‌ترین مشکلاتی که با نوشیدن آب سرد برای بدن ایجاد می‌شود:

در زیر به تعدادی از مضرات نوشیدن آب سرد اشاره کرده‌ایم که امیدواریم با مطالعه آنها نسبت به این مضرات آگاه شوید و دیگر از آب سرد برای رفع تشنگی خود استفاده نکنید.

۱- کاهش ضربان قلب با مصرف آب یخ:

نوشیدن آب سرد باعث کاهش ضربان قلب می‌شود و طی بررسی‌های انجام شده باعث تحریک عصب واگ خواهد شد. این عصب عملکرد‌های غیر ارادی بدن را کنترل میکند. این عصب نیز تحت تاثیر دمای پایین است و وقتی شما آب سرد می‌نوشید روی این عصب مستقیم اثر گذاشته و باعث کاهش ضربان قلب خواهد شد.

۲- مختل شدن تجزیه چربی با نوشیدن آب سرد:

وقتی شما غذا می‌خورید در دستگاه گوارش شما چربی‌ها با دمای پایین تجزیه خواهند شد، اما اگر شما بلافاصله بعد از غذا از آب سرد استفاده کنید کار این تجزیه را مختل کرده‌اید و تجزیه چربی‌های ناخواسته برای بدن مشکل‌ساز خواهد شد پس اگر می‌خواهید آب ولرم بنوشید باید ۳۰ دقیقه بعد از میل کردن غذا این کار را انجام دهید.

۳- یبوست یکی از دلایل نوشیدن آب سرد است:

همانطور که گفته شد آبسرد فرایند هضم را تحت تاثیر قرار می‌دهد حتی در مواردی روده‌ها را منقبض کرده که باعث ایجاد یبوست می‌شود. آب سرد غذا‌ها را سفت کرده و هنگام عبور از روده دچار مشکل شده و یبوست ایجاد می‌شود. پس بهتر است آبی بنوشید که هم دما با اتاق است.

۴- آب سرد باعث کاهش انرژی در گذر زمان خواهد شد

شاید هنگامی که شما آب سرد می‌نوشید حس شادابی و طراوت داشته باشید، اما باید بدانید که در طول زمان این حس شادابی جایش را به کاهش انرژی خواهد داد علت آن این است که بدن باید یک انرژی اضافه را برای هم دما کردن آب با بدن شما انجام دهد که در مدت طولانی باعث کم شدن انرژی بدن می‌شود.

۵- گلودرد از عواقب خوردن آب سرد است

بدن ما با ایجاد مخاط به صورت طبیعی باعث می‌شود که هوایی که وارد بدن شده را گرم نگه دارد که هم دما با بدن باشد. وقتی که شما آب سرد می‌نوشید مخاط بیشتری جمع می‌شود تا آنها بتوانند آب را گرم نگه دارند به این ترتیب با تجمع مخاط باعث ایجاد گلودرد در شما می‌شود. شاید این عمل در کسانی که لوزه دارند بیشتر اتفاق بیفتد مانند این است که شما در زمستان به آبریزش بینی دچار می‌شوید.

۶- چاق شدن در اثر نوشیدن آب سرد

کسانی که در فکر رژیم لاغری هستند باید بدانند که از آب یخ استفاده نکنند، زیرا آب سرد مانع از سوختن چربی و تجمع و سفت شدن چربی‌ها شده و حذف آنها توسط دستگاه گوارش در بدن بسیار سخت خواهد شد.

۷- سرد و یخ زدگی مغز‌ها

آب یخ باعث می‌شود که اعصاب حساس درون ستون فقرات تحریک شده و بدون توقف و بلافاصله پیام‌هایی به مغز ارسال کند که نتیجه آن ایجاد سردرد می‌شود.

۸- احساس تشنگی به صورت مدام

شاید در روز‌های تابستان تجربه کرده‌اید که هر چقدر آب سرد مینوشید بازهم تشنگی تان کم نشده و شاید بیشتر هم شده است. نتایج به دست آمده که آب یخ باعث منقبض شدن عروق خونی شده و از یک سو کم آبی بدن باعث کم شدن گردش خون و کاهش اکسیژن می‌شود پس آب یخ تشنگی و شرایط بدن را خراب‌تر می‌کند.

۹- مشکلات کبدی با خوردن آب یخ

کبد یک اندام مهم برای داشتن تن سالم است که اگر دچار مشکل شود سلامت را به خطر میاندازد. آب یخ خوردن به صورت مستمر می‌تواند ایجاد ضعف کبد و مختل شدن در عملکرد کبد شود و علاوه بر آن چربی‌ها را در کبد رسوب داده و برای بدن مضر است. آب یخ بسیار ضرر دارد که می‌خواهیم در ادامه به دیگر ضرر‌های آن به صورت کلی بپردازیم به عنوان مثال:

تضعیف شدن سیستم عصبی ایمنی

فراموشی و آلزایمر

کندی ذهن

پف بدن

پف زیر چشم

خواب آلودگی

گرفتگی روده

ضعف قوای جنسی

ضعف مغز

ایجاد بیماری‌ام اس

پوست بهتر با نوشیدن آب گرم

در بالا با مضرات نوشیدن آب سرد آشنا شدیم حال در این پاراگراف می‌خواهیم یکی از مزایای نوشیدن آب گرم را برای شما شرح دهیم. کسانی که پوست صورت پرتغالی دارند یعنی منافذ پوست شان باز است بهتر است برای شستن صورت خود از آب سرد استفاده کنند ولی آبگرم منافذ پوست را باز می‌کند پس شاید شستن با آب سرد برای صورت بهتر باشد. اما نوشیدن آب گرم برای سلامت پوستتان مفید‌تر است، چون باعث می‌شود در زیر پوست شما گردش خون زیاد شود و پوست را درخشان و سالم می‌کند.