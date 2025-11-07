به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضایی در دیدار با جمعی از طلاب جوان حوزه‌های علمیه آذربایجان شرقی بر اهمیت تقویت حضور حوزه‌های علمیه در فضای رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های روحانیت در انتقال پیام‌های دینی و فرهنگی به جامعه تاکید و اظهار کرد: حوزه‌های علمیه استان همانند یک شجره طیبه پربار و غنی هستند و از جهت معرفتی و معنوی به عنوان مجموعه‌های بی نظیر در کشور شناخته شده‌اند.

وی علما و روحانیان را پیشتازان عرصه فرهنگی و دینی و فرهیختگانِ واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: صدا و سیما تمام اهتمام خود را بکار می‌گیرد از این ظرفیت در تولید محتوا و بحث‌های کارشناسی حوزه‌های پیام به شکل شایسته استفاده استفاده کند.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: صداوسیمای استان با داشتن بخش‌هایی همچون صدا، خبر، سیما، فضای مجازی و رادیوی برون مرزی با همکاری، هم افزایی و همراهی متقابل می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بی نظیر حوزه‌های علمیه منشا خدمات گسترده‌ای باشد.

گفتنی است در این دیدار برخی از طلاب حوزه‌های علمیه نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه‌های معارفی صدا و سیما با دکتر اکبر رضایی در میان گذاشتند.