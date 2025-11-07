تیم‌های ایران، تایلند، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان و چین در ششمین روز مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا موفق به شکست حریفان خود شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا، مسابقات با برگزاری شش دیدار پیگیری شد و تیم‌ها برای صعود به مراحل بعد تلاش کردند.

نتایج کامل دیدار‌های (پنج شنبه ۱۵ آبان) به شرح زیر است:

فیلیپین ۲ – تایلند ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵ و ۸ بر ۱۵)

ژاپن ۳ – چین تایپه ۲ (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳، ۲۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۰)

ازبکستان صفر – کره ۳ (۳ بر ۲۵، ۷ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

اردن صفر – قزاقستان ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۲۵)

هنگ کنگ صفر – چین ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۲۵)

ایران ۳ – استرالیا ۲ (۲۵ بر ۲۳، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۱۵)

تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران جمعه ۱۶ آبان از ساعت ۱۹ به وقت تهران به مصاف اردن میزبان مسابقات می‌رود.