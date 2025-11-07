به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان زرین‌دشت گفت: همزمان با اجرای طرح ارتقای آرامش عمومی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با هدف ارتقای آرامش عمومی در مدت ۲۴ ساعت، ۱۶ معتاد متجاهر را جمع آوری و از آنان ۳۰۰ عدد قرص غیرمجاز از نوع متادون را کشف کردند.

سرهنگ رحمت‌الله ارجمندی با بیان اینکه در این خصوص ۲ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.