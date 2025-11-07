استفاده از خدمات مترو شیراز برای بازی فجر شهید سپاسی رایگان شد
خدماترسانی متروی شیراز در خطوط یک و ۲ همزمان با مسابقه فجر شهید سپاسی جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، شهرداری شیراز طی اطلاعیهای اعلام کرد که بهمنظور تسهیل تردد شهروندان امروز جمعه ۱۶ آبان، همزمان با برگزاری دیدار تیم فجر شهید سپاسی در ورزشگاه پارس، خدمات متروی شیراز در دو خط ۱ و ۲ بهصورت رایگان انجام میشود.
بنابر این گزارش، در خط ۲، نخستین حرکت از ایستگاه قهرمانان ساعت ۱۳:۲۰ و از ایستگاه امامحسین (ع) ساعت ۱۳:۴۰ خواهد بود و آخرین اعزامها بهترتیب ساعت ۲۰:۰۰ و ۱۹:۴۰ صورت میگیرد.
در هفته دهم لیگ برتر خلیج فارس، تیم فجر شهید سپاسی شیراز امروز جمعه ۱۶ آبان میزبان مس رفسنجان است.
این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشود.