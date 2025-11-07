پخش زنده
هفته سوم دور گروهی فوتبال لیگ کنفرانس اروپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
دینامو کیف اوکراین ۶ - ۰ زرینسکی بوسنی و هرزگوین
ماینتس آلمان ۲ - ۱ فیورنتینا ایتالیا
اسپارتا پراگ چک ۰ - ۰ راکوف لهستان
آ ا ک آتن یونان ۱ - ۱ شامروک راورز ایرلند
آ ا ک لارناکا قبرس ۰ - ۰ آبردین اسکاتلند
شاختار دونیتسک اوکراین ۲ - ۰ بریوبلیک ایسلند
نوآه ارمنستان ۱ - ۲ سیگما اولوموک چک
کوپس فنلاند ۳ - ۱ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی
سلیه اسلوونی ۲ - ۱ لخیا ورشو لهستان
سامسون اسپور ترکیه ۳ - ۰ هامرون مالت
هاکن سوئد ۱ - ۲ استراسبورگ فرانسه
کریستال پالاس انگلیس ۳ - ۱ آلکمار هلند
لوزان سوئیس ۱ - ۱ اومونیا قبرس
شکندیا مقدونیه شمالی ۱ - ۱ یاگیلونیا لهستان
لینکلن رد جبل الطارق ۱ - ۱ ریه کا کرواسی
رایو وایکانو اسپانیا ۳ - ۲ لخ پوژنان لهستان
شلبرن ایرلند ۰ - ۱ دیترا کوزوو
راپید وین اتریش ۰ - ۱ اونیورسیتاتیا رومانی
در جدول لیگ کنفرانس اروپا تیمهای ۹ امتیازی سامسون اسپور ترکیه، سلیه اسلوونی و ماینتس آلمان اول تا سوم هستند و تیم آ ا ک لارناکای قبرس با ۷ امتیاز چهارم است.