به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

دینامو کیف اوکراین ۶ - ۰ زرینسکی بوسنی و هرزگوین

ماینتس آلمان ۲ - ۱ فیورنتینا ایتالیا

اسپارتا پراگ چک ۰ - ۰ راکوف لهستان

آ ا ک آتن یونان ۱ - ۱ شامروک راورز ایرلند

آ ا ک لارناکا قبرس ۰ - ۰ آبردین اسکاتلند

شاختار دونیتسک اوکراین ۲ - ۰ بریوبلیک ایسلند

نوآه ارمنستان ۱ - ۲ سیگما اولوموک چک

کوپس فنلاند ۳ - ۱ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی

سلیه اسلوونی ۲ - ۱ لخیا ورشو لهستان

سامسون اسپور ترکیه ۳ - ۰ هامرون مالت

هاکن سوئد ۱ - ۲ استراسبورگ فرانسه

کریستال پالاس انگلیس ۳ - ۱ آلکمار هلند

لوزان سوئیس ۱ - ۱ اومونیا قبرس

شکندیا مقدونیه شمالی ۱ - ۱ یاگیلونیا لهستان

لینکلن رد جبل الطارق ۱ - ۱ ریه کا کرواسی

رایو وایکانو اسپانیا ۳ - ۲ لخ پوژنان لهستان

شلبرن ایرلند ۰ - ۱ دیترا کوزوو

راپید وین اتریش ۰ - ۱ اونیورسیتاتیا رومانی

در جدول لیگ کنفرانس اروپا تیم‌های ۹ امتیازی سامسون اسپور ترکیه، سلیه اسلوونی و ماینتس آلمان اول تا سوم هستند و تیم آ ا ک لارناکای قبرس با ۷ امتیاز چهارم است.