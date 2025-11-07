به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، شاگردان مهدی تار تار در ورزشگاه اختصاصی خود و از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف ذوب اهن اصفهان رفتند که در پایان این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع ذوب اهن به پایان رسید..

در دقیقه ۲۴ بازی یک ضربه خطرناک را دروازبان تیم ذوب اهن به کرنر فرستاد ودقیقه ۳۰ بازی تیم ذوب آهن از روی نقطه کرنر اولین گل خود را وارد دروازه تیم گل‌گهر کرد.

در نیمه اول، بازی کیفیت خوبی نداشت و در نیمه دوم در دقیقه ۵۳ تیم گل‌گهر موفق شد گل مساوی را توسط مهدی تیکدر به ثمر برساند.

در دقیقه ۵۴ نیز گل‌گهر صاحب یک کرنر شد که با بی‌دقتی بازیکن این از کنار دروازه گذشت ودر دقیقه ۶۶ بازی روی یک فرار از سمت راست دروازه گل‌گهر یک حمله توسط بازیکن ذوب آهن انجام گرفت وپدرام قاضی پور توپ را به تور دروازه گل‌گهر چسباند.

در دقیقه ۷۴ تیم ذوب‌آهن با ارسال یک ضربه کرنر وضربه سر بازیکن خود توپ را توسط فرزین گروسیان دفع شد ودر دقیقه ۸۰ بازی رضا اسدی بازیکن گل هر به قضاوت داور اعتراض داشت که با کارت زرد داور مواجه شد.

گل گهر سیرجان پس از ۲ بازی ناکامی در کسب پیروزی امیدوار بود با برتری مقابل ذوب آهن به جمع بالانشین‌ها اضافه شود، برای دومین دیدار پیاپی در خانه شکست خورد تا همچنان ۱۳ امتیازی باقی بمان..

مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر، به علت وضع نامساعد جسمی در کنفرانس خبری پس از بازی حاضر نشد و وحید فاضلی، مربی تیم، به نمایندگی از او در نشست خبری حاضر شد.فاضلی درباره شکست خانگی گفت: تمام تلاشمان را کردیم تا بازی را ببریم و از هوادارانی که به ورزشگاه آمده بودند، عذرخواهی می‌کنم. این دومین باخت ما در خانه طی فصل جاری بود و واقعاً شرایط سختی برای تیم ایجاد شد.

وی افزود: قول می‌دهیم این سه هفته را جبران کنیم و به مسیر موفقیت بازگردیم.

دیگر نماینده استان مس رفسنجان با هدایت رسول خطیبی که در رده انتهای جدول و در منطقه بحرانی قرار دارد؛ امروز جمعه ۱۶ ابان در یک مصاف خارج از خانه رو در روی فجر سپاسی شیراز می رود.

این بازی ساعت ۱۶:۳۰ خواهد بود