به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پرافتخارترین آزادکار کشتی ایران وارد گود لیگ برتر کشتی شد.

حسن یزدانی پرافتخارترین آزادکار کشتی ایران با ۱۰ مدال المپیک و جهان، قرارداد خود را با باشگاه استقلال جویبار به امضاء رساند و آبی پوش شد.

یزدانی که سال گذشته و پس از المپیک پاریس با پیگیری و توسط فدراسیون کشتی، کتف مصدومش را در کشور فرانسه عمل جراحی کرده بود، پس از عمل جراحی و رهایی از مصدومیت قرار است در لیگ برتر کشتی آزاد برای اولین بار پس از مدت‌ها به روی تشک برود.

یاداور می‌شوم هدایت تیم استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور را کمیل قاسمی قهرمان سابق جهان و المپیک بر عهده دارد.