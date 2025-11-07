پخش زنده
امروز: -
این طرح برای مهار سیلابهای مخرب و تأمین آب پایدار کشاورزی در روستاهای شترخون و تمنک در حال اجراست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در یک حرکت مشترک و زیرساختی، مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان دنا و شرکت گاز منطقهای شترخون، با بازدید میدانی از پروژه عظیم گابیونبندی رودخانه بشار و اصلاح کانالهای آبرسانی، روند اجرای این طرح کلیدی را رصد کردند.
هر ساله با آغاز فصل بارش و بالا آمدن سطح آب رودخانه بشار، سرآببندیهای سنتی این روستاها بر اثر روان شدن سیلابهای فصلی تخریب میشد که موجب خسارتهای سنگین و هزینههای مکرر برای ترمیم و راهاندازی مجدد آنها میگردید.
با پیگیریهای مستمر رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت آب و خاک و مدیریت جدید جهاد کشاورزی شهرستان دنا هماهنگی و همکاری مؤثری با مدیریت شرکت گاز منطقهای شترخون انجام شد.
بر اساس این تفاهم، عملیات مهار سیلاب، گابیونبندی کف و دو طرف رودخانه، و اجرای خط انتقال جدید آب و سرآببندیهای ایمن در دستور کار قرار گرفت.
در حال حاضر روند اجرایی این پروژه با مدیریت شرکت گاز منطقهای شترخون، در حال اجراست و بازدید اخیر با هدف بررسی فنی و نظارت بر پیشرفت کارگاه صورت گرفت.
این پروژه از جمله طرحهای مهم و زیرساختی در حوزه کشاورزی شهرستان دنا محسوب میشود که اجرای کامل آن نقش بسزایی در جلوگیری از خسارات سیلاب و تأمین آب پایدار برای اراضی کشاورزی منطقه خواهد بود.