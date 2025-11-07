به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رحمت حاجی زاده مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: گروه بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران متشکل از کارشناسان حوزه بازرسی ستاد و مناطق (بازرس یاران) از بخش‌های مختلف از قبیل فنی و مهندسی، عملیات، جایگاه‌های مرزی، امور مالی، بازرگانی، تامین و توزیع، مهندسی فرآورده‌ها، CNG و هشت ناحیه تحت پوشش منطقه (مرکزی، مهاباد، نقده، پیرانشهر، سردشت، بوکان، شاهیندژ و تکاب) ارزیابی لازم را انجام داده و نوع عملکرد و فعالیت‌های صورت گرفته را مورد بررسی دقیق کارشناسی قراردادند.

در جلسه جمع بندی این بازدید رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: هدف از بازرسی ایجاد هم فکری و تبادل نظر با دیدگاه مثبت و اثر بخش می‌باشد و انتظار داریم دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها سرلوحه کار همکاران درانجام امورات محوله قرار گیرد و این مهم نیازمند همکاری و اهتمام همه واحد‌ها در امر نظارت و کنترل است تا بتوانیم ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد در اجرای هر چه بهتر شرح وظایف و انجام امورات سازمانی موفق باشیم.

منصور شریفی افزود: بررسی و نظارت بر سوخت ادوات راه‌سازی، کشاورزی، مصرف‌کننده گان عمده و جزء، صنایع و خانوار‌های بدون شبکه گاز شهری و. از اقدامات مؤثر منطقه میاندوآب در راستای بهینه سازی فرآورده‌های نفتی بوده که می‌بایست استمرار داشته باشد تا سوخت به عنوان یک سرمایه ملی به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

درادامه رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات با حضور درانبار نفت سردار شهید مهدی باکری، ضمن بازدید از تاسیسات انبار نفت، با کارکنان عملیات و رانندگان حمل فرآورده‌های نفتی دیدارکردند.