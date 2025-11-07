پخش زنده
کارگر ۵۵ ساله در چال آسانسور ساختمان در حال ساخت سقوط کرد و مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: یک کارگر ۵۵ ساله از چال آسانسور طبقه دوم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان ۱۰۴ گلسار رشت سقوط کرد و مصدوم شد.
شهرام مومنی افزود: پس از برقراری تماس مردمی با شماره ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه تن از آتشنشانان مجرب به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان با اجرای تمهیدات ایمنی لازم، فرد مصدوم را از چاله آسانسور خارج کردند و کارگر مصدوم را برای اعزام به بیمارستان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به مجریان و کارفرمایان ساختمانهای در حال ساخت هشدار داد طبق قانون، برای حفاظت جان کارگران، تا زمان نصب کابین آسانسور، دهانه چاله آسانسور در تمامی طبقات باید با پوششهای مستحکم و نردههای حفاظتی استاندارد بهطور کامل ایمنسازی شود.