به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر موزه تخصصی تمبر کرج با اعلام اینکه این مجموعه با ثبت بیش از ۲.۵ میلیون قطعه تمبر در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است، گفت: این موفقیت نتیجه سالها تلاش و اهتمام در جمعآوری و حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی مرتبط با تمبر، سکه و اسکناس است.
سید حسن موسوی در حاشیه مراسم نکوداشت زندهیاد درویشعلی بهروان که با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و مجموعهداران کشور در موزه یکتا برگزار شد، اظهارکرد: موزه تمبر یکتا تنها به نمایش تمبر محدود نمیشود؛ بلکه چهار بخش مجزا شامل تمبر، سکه، اسکناس و کتابخانه تخصصی دارد که هر کدام بازتابی از تاریخ، هنر و فرهنگ ایران و جهان هستند.
مدیر موزه تخصصی تمبر یکتا افزود: در بخش تمبر، بیش از دو و نیم میلیون قطعه از اولین چاپهای رسمی تمبر ایران تا نمونههای معاصر و نیز تمبرهای بینالمللی گردآوری شده است. این مجموعه شامل تمبرهای کمیاب و تاریخی است که نمونههایی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان را به تصویر میکشند.
وی درباره بخش اسکناس و سکه توضیح داد: در این قسمت، اسکناسهای مربوط به دوران پهلوی، جنگ جهانی اول و دوم و نمونههایی از دورههای مختلف تاریخی در معرض دید علاقهمندان قرار دارد. همچنین مجموعهای از سکههای دوران صفویه و قاجاریه نگهداری میشود که ارزش تاریخی و پژوهشی بسیار بالایی دارند.
موسوی با تأکید بر اهمیت این موزه در توسعه گردشگری فرهنگی بیان کرد: هدف ما این است که بازدیدکنندگان، علاوه بر مشاهده آثار، با تاریخ ایران و جهان به صورت ملموس آشنا شوند. بخش سکه و اسکناس، ارتباط تاریخی بین اقتصاد، هنر و فرهنگ را برای مخاطب روشن میکند و بخش تمبر نیز تصویری از تحولات اجتماعی و فرهنگی هر دوره ارائه میدهد.
وی ادامه داد: کتابخانه تخصصی موزه نیز با بیش از ۶۰۰ نسخه کتاب سنگی، پارهخطی و دستنویس، شامل منابع ارزشمند پژوهشی است که برای محققان و علاقهمندان به تاریخ و هنر قابل دسترس است. این کتابها از منابع کمیاب و نایاب محسوب میشوند و مطالعه آنها میتواند به شناخت بهتر تاریخ مکتوب و اسناد فرهنگی کمک کند.
موسوی درباره برنامههای آینده موزه توضیح داد: در نظر داریم بخشهای جدیدی از جمله نمایشگاههای موقت، کارگاههای آموزشی و برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان را راهاندازی کنیم تا جذابیت موزه برای بازدیدکنندگان افزایش یابد و تعامل با نسل جوان بیشتر شود.
مدیر موزه تخصصی تمبر یکتا در پایان گفت: موزه تمبر یکتا در فلکه اول رجاییشهر همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان است. امیدواریم با افزایش بازدیدها و معرفی بیشتر این مجموعه، بتوانیم بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران را به مخاطبان داخلی و خارجی عرضه کنیم و گردشگری فرهنگی را توسعه دهیم.