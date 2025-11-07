به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ محمد خلیلی وند گفت: تاکنون موردی از سویه جدید تب برفکی در استان کرمان گزارش نشده و برای استمرار این وضعیت پاک در استان نیاز به همکاری‌های همه جانبه‌ دامداران با دامپزشکی استان است..

وی واکسیناسیون را یکی از راه‌های مهم پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی واکسیناسیون دانست وافزود:با توجه به واردات واکسن سویه جدید از سوی سازمان دامپزشکی کشور واکسیناسیون واحد‌های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی در دستور کار است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان درباره بیماری تب برفکی افزود: بیماری تب برفکی بیماری واگیردار و خسارت آور دامی است که می‌تواند منجر به کاهش شدید تولیدات دامی و زیان‌های اقتصادی گسترده برای دامداران شود و برای پیشگیری از این بیماری رعایت اصول قرنطینه‌ای بهداشتی از جمله عدم انجام خرید و فروش دام با چوبداران و دلالان، وارد نشدن افراد و وسایل نقلیه متفرقه به دامداری و حمل و نقل نکردن دام بدون مجوز دامپزشکی نیز اهمیت دارد.

دامداران در صورت مشاهده هر گونه علائم مشکوک از جمله آبریزش و کف از دهان و یا زخم و تاول در محوطه دهانی و سم، مراتب رااز طریق شماره ١٥١٢ به دامپزشکی اطلاع دهند.