سریال «مردان سایه» که پرده از پشتصحنه تاریک قدرت و فساد سیاسی در فرانسه برمیدارد، از شنبه ۱۷ آبانماه از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این سریال که محصول سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، با گونه درام اجتماعی و سیاسی است، به کاوش در دنیای تاریک فساد، توطئه و جنگ قدرت در بالاترین سطوح حکومتی میپردازد.
در این سریال که کارگردانی آن را «فرد گارب» و «ژان مارک برتلو» بر عهده داشتهاند، بازیگرانی، چون «برونو وولکوویچ»، «گرگوری فیتوسی» و «فیلیپ مانیان» ایفای نقش کردهاند.
داستان این مجموعه با ترور رئیسجمهور آغاز شده و سپس مسیری را دنبال میکند که در آن، مشاوران و سیاستمداران برای حفظ موقعیت خود و پنهان کردن حقیقت، به حذف شاهدان دست میزنند.
این اثر همچنین نشان میدهد چگونه برخی از شخصیتهای سیاسی برای منحرف کردن افکار عمومی، از اسلامهراسی به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده میکنند.
این مجموعه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ روز بعد بازپخش خواهد داشت.