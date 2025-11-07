پخش زنده
بیستوپنجمین دوره مسابقات برنامهنویسی امیرکبیر (ACPC)» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ۵۷ تیم از دانشجویان سراسر کشور در این مسابقات با همدیگر رقابت میکنند.
اشکان چاجی، دبیر این دوره از رقابتهای برنامهنویسی ACPC دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: در این دوره از رقابتها ۵۷ تیم دانشجویی از دانشگاههای مختلف کشور حضور دارند و در کنار آنها حدود سه تیم دانشآموزی نیز بهصورت آزمایشی شرکت کردهاند. به گفته چاجی، این مسابقه بهمدت پنج ساعت برگزار میشود و شرکتکنندگان باید به ۱۳ مسئله برنامهنویسی با الگوریتمهای گوناگون پاسخ دهند؛ مسائلی که برای سنجش دقت، خلاقیت و توانایی حل مسئله طراحی شدهاند.
دبیر بیستوپنجمین دوره مسابقات برنامهنویسی امیرکبیر با اشاره به ساختار تیمها گفت: تیمها عموماً سهنفره هستند و پس از پایان رقابت، براساس سهمیه تعیینشده، چهار تیم برتر به مرحله انتخابی غرب آسیا راه خواهند یافت. این مرحله قرار است اوایل دیماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شود.
چاجی هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد انگیزه، نشاط و تقویت کار تیمی در میان جامعه برنامهنویسان کشور عنوان کرد و گفت: این رقابتها بستری برای شناسایی استعدادهای تازه و ارتقای مهارتهای فنی و گروهی شرکتکنندگان فراهم کرده است.