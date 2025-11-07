پخش زنده
پایداری جوی تا اواسط هفته آینده موجب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خوزستان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود : در این ایام (بویژه فردا)، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان خواهند شد.
وی گفت : تغییرات دما تا اواسط هفته آینده محسوس نخواهد بود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۴.۲ و ایذه با دمای ۶.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۳.۹ و کمینه دمای ۱۱.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.